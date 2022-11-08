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مراسل قناة العالم..

محاولات تكتم علی انفجارات في مخازن أسلحة بمأرب + فيديو

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

سقط عدد من المواطنين المدنيين ضحايا إثر انفجار هز مدينة مأرب نتج عن انفجارات في مخازن أسلحة خاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في صنعاء ان الانفجارات وقعت في المنطقة الثالثة الخاضعة لسيطرة قوی التحالف السعودي، مؤكداً وجود تكتم اعلامي حول أعداد ضحايا الانفجار.

وأوضح مراسل العالم ان الانفجارات كانت قوية جداً بحيث تطايرت القذائف المخزنة بشكل عشوائي من مخازن الاسلحة علی الأحياء السكنية بمدينة مأرب.

وكشفت مصادر محلية لقناة العالم ان الانفجارات نتجت عن حريق نشب في مخازن الذخيرة وان الانفجارات أتت اثر تشكيل لجنة لجرد الاسلحة عقب اتهامات متبادلة بين القوی المسيطرة هناك حول هذه الاسلحة وبيعها في الاسواق.

وحاولت جهات محلية موالية لتحالف العدوان السعودي اتهام صنعاء خلف العملية من خلال استهداف المخازن، لكن السلطات في صنعاء نفت هذا الاتهام مؤكدة انها تسارع في تبني عملياتها دون أي تردد، لكن هذه الانفجارات لاعلاقة لها بصنعاء.

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