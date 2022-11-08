برلمان العراق يبدأ مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي

العالم - العراق

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب بدأ بمناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".



وقبل قليل، أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".



وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن "البرلمان أنهى بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".



وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب التاسعة والتي تتضمن التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، أنه "تم افتتح أعـمـال مجلس النواب جلســـــة التاسعة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".



ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.