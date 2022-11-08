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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

الانتخابات النصفية وآفاق المستقبل السياسي في أميركا.. وانتخابات بلا نزاهة في البحرين

الانتخابات النصفية وآفاق المستقبل السياسي في أميركا.. وانتخابات بلا نزاهة في البحرين
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول مواصلة الناخبين في الولايات المتحدة الادلاء بأصواتهم في الانتخاباتُ النصفية للكونغرس، في استحقاقٍ قد يفتحُ المجالَ أمامَ عودةٍ محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة.

العالم - بانوراما

ووسط التنافس الحاد بين الحزبين التقليديين تبدو المواجهة شرسة جدا ما يؤشر لمرحلة حرجة في مستقبل البلاد السياسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: عقد منتدى البحرين لحقوق الانسان مؤتمرا صحافيا في بيروت تحت عنوان.. البحرين انتخابات بلا نزاهة عدد خلاله المتحدثون تجاوزات نظام المنامة عبر استخدام سياسة الاقصاء والقمع والابعاد والاعتقال التي تعتمدها السلطات الحاكمة وسيلة لقمع التحركات الشعبية المطالبة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة التي تنادي بها ثورة الرابع عشر من فبراير .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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