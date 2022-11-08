الانتخابات النصفية وآفاق المستقبل السياسي في أميركا.. وانتخابات بلا نزاهة في البحرين

العالم - بانوراما

ووسط التنافس الحاد بين الحزبين التقليديين تبدو المواجهة شرسة جدا ما يؤشر لمرحلة حرجة في مستقبل البلاد السياسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: عقد منتدى البحرين لحقوق الانسان مؤتمرا صحافيا في بيروت تحت عنوان.. البحرين انتخابات بلا نزاهة عدد خلاله المتحدثون تجاوزات نظام المنامة عبر استخدام سياسة الاقصاء والقمع والابعاد والاعتقال التي تعتمدها السلطات الحاكمة وسيلة لقمع التحركات الشعبية المطالبة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة التي تنادي بها ثورة الرابع عشر من فبراير .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.