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بالفيديو..

البحرينيون على نطاق واسع يدعون لمقاطعة الإنتخابات ويصفونها بالصورية

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني إجراؤها السبت المقبل تتصاعد يوما بعد آخر، حيث أكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.

العالم - خاص بالعالم

نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ حسين الديهي اكد خلال مقابلة خاصة مع قناة العالم، إن جميع قوى المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية.

الى ذلك واصل البحرينيون تحركاتهم السلمية رفضا لما وصوفه بالانتخابات التشريعية الصورية وللمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، وشهدت بلدة السنابس مسيرة سلمية طالب المشاركون فيها بالإفراج عن المعتقلين، ورفعو شعارت تدعو لمقاطعة الانتخابات.

واكد رئيس معهد الخليج للديمقراطية يحيى الحديد ان البرلمان في البحرين يدار من الديوان الملكي وان برامج المرشحين لم تشر حتى اشاره الى أكثر من الف معتقل سياسي.

من جانب اخر، نشر ناشطون بحرينيون مقطع فيديو مصور يظهر وقوف مئات الاشخاص من الباكستانيين وهم يصطفون في طوابير امام سفارة البحرين للادلاء باصواتهم في الانتخابات.

وقالت جمعية الوفاق البحرينية ان الفيديو يظهر طابورا من المجنسين سياسيا يدلون بأصواتهم في الخارج وان ذلك يؤكد صوابية قرار المقاطعة من قبل القوى السياسية في البحرين، كما ان المشهد يؤكد على أن المسرحية الانتخابية في البحرين تعتبر انتخابات بلا شعب.

ويعمل النظام في البحرين منذ سنوات على تجنيس مئات الالاف من جنسيات مختلفة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد، ومواصلة سياساته في انتهاك حقوق الاكثرية من اتباع اخل البيت عليهم السلام، المتمثلة في الاقصاء وتقييد الحريات الدينية والسياسية، وعدم التوطيف، والحرمان من المسكن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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