نبض السوشيال: إسقاط الانتخابات الصّوريّة في البحرين

العالم - نبض السوشيال

ان نظام المنامة يعتزم اجراء انتخابات نيابية وبلدية في الثاني عشر من الشهر الجاري آخذا من بعض الزيارات الخارجية والروحية شماعة لذر الرماد في عيون الرأي العام وسط معارضة سياسية ترفض المشاركة بسبب سياسة العزل، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتقال قيادات المعارضة وابعاد العديد من الرموز الدينية والسياسية بالاضافة الی التطبيع مع العدو الصهيوني وعمليات التجنيس السياسي العشوائية بصدد التغيير الديمغرافي بدعم سعودي وتواطؤ امريكي بريطاني وصمت دولي واممي على ابشع الجرائم التي تمارسها سلطات المنامة بحق الشعب.

وقد دعت المعارضة ومعتقلو البحارنة من داخل سجون النظام البحريني الى مقاطعة الانتخابات النيابية البحرينية حيث اعتبروها غير شرعية.

لهذا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مجموعة وسومات تندد بالانتخابات وتدعو لمقاطعتها منها ( #بصوتك_تطبع #نقاطع_للبحرين #البحرين #الانتخابات_النيابية #الانتخابات_البلدية #انتخابات_البحرين #لن_أشارك)..

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت مواقع التواصل في هذا المجال:

حيث غرد حساب جديد باسم ايمان بوكمال قائلا: "الإجماع الوطني والشعبي مع خيار مقاطعة الانتخابات وذلك رعايةً لمستقبل البلد وآبنائه #الإعلان_الدستوري_في_البحرين #نقاطع_للبحرين #انتخابات_البحرين

وغرد حساب البحرين اليوم(@BahrainAlyoum) قائلا: أدعو الجميع مِن هذا السجن الشاهد المعتقل محمد تقي الغسرة - بلدة بني جمرة #بصوتك_تطبع #نقاطع_للبحرين #البحرين #الانتخابات_النيابية #الانتخابات_البلدية #انتخابات_البحرين #لن_أشارك

واكتفى المغرد حسين مرتضى بهذه الصورة:

المغرد باسم Free Ahmed Alajaimi غرد قائلا: نهج ال بيت محمد واحد لايتغير ولايتبدل عبر الازمان وهو مقارعة الظالمين ورفض الذل والخضوع والخنوع فاعتبروا .. #نقاطع_للبحرين #انتخابات_البحرين #اطلقوا_سجناء_البحرين #الإعلان_الدستوري_في_البحرين #البحرين_