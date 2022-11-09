تشييع الشهيد مهدي حشاش من مخيم بلاطة بنابلس

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كل ذلك كان في مدينة نابلس وتحديدا بالقرب من قبر يوسف الذي اقتحمته قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون في خطوة استفزازية للفلسطينيين في المدينة.

المدينة شيعت الشهيد مهدي الحشاش والجيش الاسرائيلي اعترف بان قواته تعرضت لمقاومة عنيفة في المدينة الواقعة الى شمال الضفة الغربية.

وليس فقط في نابلس بل وايضا في الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي شن حملة اعتقالات طلت خمسة عشر فلسطينيا بينهم اسرى محررون.

جيش الاحتلال قاد المعتقلين الى مراكز التحقيق التابعة لاجهزته الامنية بدعوى مشاركتهم او مساعدتهم للمقاومة الفلسطينية.

ورغم الاجراءات الاسرائيلية التي تزداد حدتها في كل يوم الا ان الواقع في الضفة يؤكد ان انتفاضة فلسطينية لا تدق الابواب بل اصبح راسها حاضرا في كل مكان .

نابلس او رام الله او الخليل او بيت لحم وكذا الامر في جنين كلها مناطق باتت ساحات مواجهة مفتوحة مع الاحتلال.

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