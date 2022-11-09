لماذا يكره محمد بن سلمان، جميع أعضاء أسرة عمه عبدالله؟!

العالم - السعودية

وكتب في حسابه بتويتر، "لماذا يكره محمد بن سلمان، أسرة عمه عبدالله ذكوراً واناث وكل من كان من حاشيتهم او قريب لهم!!!؟ لماذا قتل مبس ابن عمه متعب بن عبدالله !؟"

ويقول المحللون إن الموضوع مرتبط بسببين الاول احتقار الملك عبد الله لإبن سلمان ومعارضته للملك سلمان والسبب الثاني المال.. اسرة الملك عبد الله جمعت اموالا لا طائل لها من سنوات حكمه خصوصا عقود الحرس الوطني.

وبحسب الخبراء ، عزز ولي العهد السعودي قبضته على كل مفاصل الدولة بمساعدات من الموساد والمخابرات الامريكية، ولکن هنا في داخل الأسرة الحاكمة يخافون من تصرفات إبن سلمان الهوجاء والطائشة لأنه هو الحاكم الفعلي للبلاد ولان الملك سلمان بكل تأكيد لديه مرض الزهايمر، مما سهل على ابنه السيطرة على كل اجهزة الدولة.