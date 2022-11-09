الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: مضاعفة الجهود وسيلة فعالة لمواجهة حرب العدو الهجينة

رئيسي: مضاعفة الجهود وسيلة فعالة لمواجهة حرب العدو الهجينة
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي بذل الجهود المضاعفة من قبل المسؤولين التنفيذيين والاقتصاديين والنخب في دفع الأمور إلى الأمام وحل المشكلات ووضع التوقعات اللازمة لتلبية احتياجات البلاد في الوقت المحدد، من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة حرب العدو الهجينة.

العالم - إيران

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء صرح رئيسي إن العدو استخدم حرباً هجينة لمواجهة إيران القوية والمستقلة، معتبرا مضاعفة بذل الجهود من قبل المسؤولين التنفيذيين والاقتصاديين والنخب في النهوض بالأمور وحل المشاكل ووضع التوقعات اللازمة لتلبية احتياجات البلاد في الوقت المناسب، من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة العدو في هذه الحرب الهجينة.

وفي جانب آخر من الاجتماع وبعد الاستماع إلى تقرير قدمه رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود مير كاظمي، أكد الرئيس الإيراني بأنه كان من المفترض على منظمة التخطيط والموازنة المبادرة في حينها لإبلاغ مجلس الشورى الإسلامي والنخب والشعب بالتغييرات التي أدخلت على الموازنة من قبل المجلس والتداعيات الناجمة عن ذلك أي عدم تمكن الحكومة من تنفيذ خططها في مجال توفير فرص العمل، وكذلك الإعلان عن معارضتها لعدم التوازن الحاصل في هذا المجال.

روابط ذات صلة

الشعب الايراني سيعلن يوم 4 نوفمبر هزيمة الفتنة الصهيواميركية

رئيس السلطة القضائية: الحرب الدعائية لا تركع إيران الإسلامية

رئيس الاركان الايرانية: علينا الاستعداد لمواجهة التهدیدات المركبة المعادية

رئيسي: العدو فشل في تكرار تجربته بليبيا وسوريا في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الأوقاف السوري: إيران تدافع عن الدول الإسلامية في مواجهة أعداء الأمة

انتخابات الكونغرس الأميركي.. الجمهوريون يقتربون من الفوز بمجلس النواب والديمقراطيون يتجنبون الأسوأ

شاهد بالفيديو.. الديهي يكشف عن شخصية بارزة لها تأثير على قرار مقاطعة انتخابات البحرين

اغتيال قيادي لمليشيات العدوان في مأرب

رئيسي: تعاون الدول المستقلة الرد الحاسم على استراتيجية زعزعة الاستقرار الأميركية

عشرات آلاف العمال اليونانيون يتظاهرون ضد التضخم الخانق