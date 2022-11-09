شاهد/لاول مرة.. افتتاح أول معبد يهودي داخل جامعة عربية!

العالم- المغرب

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المعبد اليهودي الجديد افتتح في جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرمز إلى الاحتضان المستمر للعالم اليهودي من قبل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، فقد جاء افتتاح الكنيس في جزء كبير منه بفضل جهود “جمعية ميمونة” ، وهي منظمة مغربية غير ربحية أسسها مسلمون وتهدف إلى تعزيز التراث اليهودي في البلاد ، والاتحاد السفاردي الأمريكي، الذي له مكاتب في المملكة لمغربية والإمارات العربية المتحدة.

وحضر الحفل الحاخام إيلي أبادي كبير الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك ماجدة هارون رئيسة الجالية اليهودية المصرية، وجاكي كادوش، رئيس الجالية اليهودية بمراكش الصويرة، كما كان من بين الضيوف أيضا ممثلون عن جمعية ميمونة وقادة مغاربة يهود وغير يهود.

الأول من نوعه في المنطقة العربية

وقال المهدي بودرة، مؤسس جمعية ميمونة ورئيسها، إنه لم يكن كنيسًا يهوديًا تم بناؤه في حرم جامعي في العالم العربي لأول مرة على الإطلاق فحسب، بل تم تشييده أيضًا بجوار مسجد جديد مباشرةً – “مع وجود جدار بينهما فقط”.

وبحسب الحاخام “إيلي أبادي” كبير الحاخامات في المجلس اليهودي بدولة الإمارات، “سيتم استخدام الكنيس كمكان للصلاة والمحاضرات والتجمعات للطلاب اليهود على وجه الخصوص ولجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في هذه الأحداث والأنشطة”.

وقال جيسون جوبرمان، المدير التنفيذي لاتحاد السفاردي الأمريكي، إن المعبد اليهودي شيدته الجامعة نفسها.

وقال إنه في حين أن الجامعة حاليًا لا يوجد بها أي يهود مسجلين، إلا أنها “أبرمت مؤخرًا عدة شراكات بحثية مع مؤسسات إسرائيلية وتتوقع تدفق الطلاب اليهود”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس قام خلال السنوات العشر الماضية بترميم أكثر من 20 كنيسًا يهوديًا في جميع أنحاء المغرب ، وأعاد ترميم الحي اليهودي السابق.