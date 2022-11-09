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منظمة حقوقية تنتقد محاكمة شاب سعودي وتحذر من مغبة إعدامه

منظمة حقوقية تنتقد محاكمة شاب سعودي وتحذر من مغبة إعدامه
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

وجهت منظمة “سند” الحقوقية السعودية انتقادات حادة للمحاكمة التي أجريت للشاب السعودي المعتقل، محمد لباد، محذرة من مغبة تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه جراء تلك المحاكمة.

العالم- السعودية

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “أكمل الشاب محمد لباد عامه الخامس على التوالي داخل المعتقلات الحكومية، حيث سلم نفسه لنظام ابن سلمان بعدما عرف أنه مطلوب من قبل أمن الدولة رغم غياب أي أدلة أو مبررات قانونية في قضيته”.

وأوضحت “سند” أن “اللباد” سلم نفسه بعد أيام من إعلان إمارة المنطقة الشرقية أن أي مطلوب يسلم نفسه سوف يحصل على عفو خاص، وهذا مالم يحصل بالفعل.

كما أشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت حكمًا بحق محمد حسن لباد (6 أبريل 1988)، يقضي بالقتل تعزيرًا، لينضم إلى أخيه القاصر جلال لباد، الذي صادقت محكمة الاستئناف مؤخرًا على حكم مماثل صدر بحقه.

وطالبت منظمة “سند” القضاء السعودي بإعادة النظر في قضايا معتقلي الرأي، لاسيما أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، والتراجع عنها احترامًا لحقوق الإنسان والعدالة.

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منظمة حقوقية تنتقد محاكمة شاب سعودي وتحذر من مغبة إعدامه

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