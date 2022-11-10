صفقة ضخمة تعقدها البحرين لشراء طائرات عسكرية أميركية

العالم - البحرين

وقال السفير الأميركي إن معرض البحرين الدولي للطيران، شكل فرصة لتلاقي الطرفين الأميركي والبحريني، من جانبي "شركة لوكهيد مارتن" وقوة دفاع البحرين، لمناقشة إمكانيات وخيارات هذه الطائرات، والتحضيرات بتسليم الطائرات العسكرية الجديدة للبحرين – بحسب حوار أجراه السفير مع "صحيفة البلاد" المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وأشار إلى أن البحرين من أوائل الدول التي تشتري هذه الطائرات العسكرية، لدعم أسطول قوة الدفاع، وتعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين – على حد زعمه.

وأكدت تقارير حقوقية أن هذه الصفقة التي تبرمها البحرين، ليست الأولى مع الولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأوروبية المصنعة للأسلحة، فهي تحاول تنويع تعاونها العسكري التقني الخارجي وتوسيعه ليشمل عددا أكبر من الدول، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول، وتشتيت الانتباه فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها في مجال حقوق الإنسان.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد طالبت الولايات المتحدة الأميركية برفض بيع الأسلحة إلى البحرين، نظرا لسجل حكومتها السيئ في مجال حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين، وأكدت التدهور المستمر لحقوق الإنسان منذ التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، ومشاركة البحرين المستمرة في النزاع اليمني الذي تقوده السعودية، والذي ساهم في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم – بحسب المنظمة.