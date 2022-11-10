الخوف يسيطر على المستوطنين قرب قطاع غزة

العالم – غياهب الكيان

وأشار عواضه الى انه منذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 اقيمت منطقة آمنة على تخوم قطاع غزة الغاية الاساسية من وراء ذلك ايجاد نوع من الفصل الديمغرافي ومحاصرة قطاع غزة ومنع التواصل بين الضفة الغربية والقطاع خاصة بان المسافة تمتد حوالي 80 كيلو مترا بين رام الله وقطاع غزة.

ونوه عواضة الى أن الهدف كان إقامة الحزام السكني الذي يضم حوالي 50 مستوطنة ممتدة بعمق 40 كيلو متر حيث قدمت من قبل حكومة الاحتلال الكثير من الاغراءات لحوالي 70 ألفا يقيمون بهذه المستوطنات والغالبية العظمى منهم من الحريديم ومن أصول اثيوبية والغاية من وراء ذلك هي اقامة نوع من الحد الديمغرافي مع قطاع غزة والجغرافيا لذلك جرى الكثير من التقديمات منها صندوق القومي اليهودي الذي يقوم بدعم مباشر للمستوطنين ووجود تسهيلات من قبل حكومة الاحتلال فيما يتعلق باستئجار الاراضي وتقديم المواد المعنية بعملية الزراعة.

ويلقي البرنامج الضوء على ما يعيشه المستوطنون الصهاينة فيما يسمى غلاف قطاع غزة حالا من التوتر والقلق والخوف من احتمال تعرضهم لهجمات الفلسطينيين ما دفعهم الى رفع الصوت مطالبين سلطات الاحتلال بتأمين حمايتهم وتحصينهم.

كما يسلط برنامج "غياهب الكيان "، الضوء على معاناة الصهاينة من فقدان أمنهم الداخلي بفعل تفشي الجريمة والعنف واقع تعبر عنه سلسة الاحداث الامنية المتواصلة التي تضرب الكيان ومنها احراق المحاصيل الزراعية.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في موضوع التصفيات المتواصلة بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان جرت محتاولة قتل أحد أعضاء هذه العصابات بإطلاق النار عليه ما أدى الى اصابته.



وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى موضوع المخدرات حيث سجل الادمان على المخدرات نسبة عالية في الكيان لاسيما في صفوف الشباب واعاد المختصون الصهيانة السبب الى القلق والتوتر الداخلي على الانقسامات والخلافات تالحادة فضلا عن الخوف من عمليات المقاومين الفلسطينيين.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" العثور أخيرا على مساحات واسعة من الاراضي في النقب لمحتل زرعها الصهاية بالحشيشة وهي من ضمن المناطق التي تم اكتشاف مستودعات مخبأة تحت الأرض لتخزين انواع من المخدرات.

وألقى البرنامج الضوء على ارتفاع نسبة سرقة السيارات في الكيان الى أكثر من 75% هذه السنة حيث تتفشى السرقات على نحو واسع في ظاهرة لم تجد لها من يكافحها من جانب السلطات الاسرائيلية التي بدت عاجزة أو متهاونة في ذلك.

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