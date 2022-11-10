شاهد.. الشهابي: النظام البحريني مرغم على وقف احكام الاعدام

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، الشهابي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، إن المعارضة طالبت في البداية ان يتراجع بابا الفاتيكان عن زيارة البحرين لسبب واحد، وهو ألا يعطي للنظام البحريني امراً للتشبث بالشرعية، ولكنه قرر المضي بالزيارة، مشيرين الى ان المعارضة من خلال الاجتماع مع سفراء البابا عبرت عن وجهة نظرها ونقلت معانات الشعب البحريني.

واوضح رئيس حركة احرار البحرين، أن بابا الفاتيكان سمع الكثير بعد ان عدّد مستشاروه معلومات عما يحدث في البحرين، لذا كان الحد الادنى الذي قدمه هو انه طرح في خطابه امام المواطنين عدد من المطالب، التي ضايقت النظام البحريني، مثل باطلاق سراح السجناء، ووقف احكام الاعدام، والمساواة بين المواطنين.

واشار الشهابي رغم أن المعارضة لم تكن ترغب بزيارة البابا للبحرين حتى لا يعطي الشرعية للنظام البحريني، لكن في النهاية اصبحت زيارته وبالاً على النظام "فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون"، لذا الزيارة جاءت بما لا يريده النظام.

وأكد الشهابي أن نظام البحرين مرغم بان يوقف احكام الاعدام، ولن يمضي في سجل الاعدام، لان وقف احكام الاعدام اصبحت مطلباً حتى من قبل حلفاء النظام، بريطانيا وامريكا باتتا محرجتين من اعدام اناس ابرياء، خصوصا بعد التقارير العديدة التي صدرت من قبل المنظمات الدولية، والتي تؤكد ان هؤلاء المحكومين بالاعدام، ثبتت الاحكام بحقكم بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وبالتالي فان هذه الاعترافات ساقطة.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.