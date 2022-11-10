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إصابة ضابط وعنصرين من قوى الأمن السوري بريف درعا

إصابة ضابط وعنصرين من قوى الأمن السوري بريف درعا
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم بدرعا السورية ان ضابط وعنصرين من قوى الأمن السوري اصيبوا بجروح، إثر استهدافهم بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على سيارتهم بين بلدتي كحيل والسهوة بريف درعا الشرقي جنوب سوريا .

العالم - سوريا

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