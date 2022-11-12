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غريب آبادي: لن نسمح لرواية الغرب الخاطئة حول ايران بحرف اذهان الدول

غريب آبادي: لن نسمح لرواية الغرب الخاطئة حول ايران بحرف اذهان الدول
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية، بان زيارته إلى نيويورك تهدف لتقديم سرد صحيح عن اوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية واعمال الشغب الاخيرة والدور التخريبي لبعض الدول وعدم السماح لرواية اميركا والغرب الخاطئة بحرف اذهان الدول.

العالم - ايران

يتبع ..

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