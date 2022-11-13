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رشيد والسوداني يبحثان نتائج مشاركة العراق بقمتي الجزائر وشرم الشيخ

رشيد والسوداني يبحثان نتائج مشاركة العراق بقمتي الجزائر وشرم الشيخ
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

بحث رئيسا العراق عبداللطيف جمال رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، السبت، نتائج مشاركة العراق بقمتي الجزائر وشرم الشيخ وقضايا مهمة اخرى.

العالم - العراق

وذكر بيان للرئاسة العراقية ورد لـ السومرية نيوز، إن "رشيد استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، السوداني، إذ استعرض رئيس الجمهورية نتائج مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة الامم المتحدة للمناخ التي عقدت في شرم الشيخ ب‍مصر، حيث جرى الحديث عن مخرجات القمتين ونتائج اللقاءات التي جرت بين رئيس وقادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود المشاركة".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة دعم الجميع لخطوات الحكومة ضمن برنامجها الخدمي والتي من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي وبما يصب في تحقيق آمال أبناء الشعب كافة بحياة حرة كريمة، بالإضافة إلى أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار من شأنها تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لتشغيل الطاقات الشابة".

وناقش الرئيس العراقي ورئيس الوزراء "قضية المياه، واتفقا على التنسيق الكامل في إيجاد حلول مناسبة والاستمرار بعقد اللقاءات بصورة منتظمة، وقيام رئيس الجمهورية بزيارات ميدانية للمحافظات المعنية بصحبة عدد من الوزراء".

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