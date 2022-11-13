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ان غاب هؤلاء.. عن اي انتخابات يتحدث به النظام البحريني؟

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف الكاتب والباحث السياسي د. اسماعيل النجار، انتخابات البحرين التشريعية بانها صورية ومزورة بدون شك، ويجب على العالم بألا يعترف بها.

خاص العالم

وقال النجار في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه لطالما رموز المعارضة البحرينية مغيبة في السجون نتيجة ملفات مفبركة قامت بها الاجهزة الامنية، ولطالما ان معايير العدالة والقصاص مفقودة في هذا البلد، وغياب المراقبة الدولية، وسط مقاطعة شعبية بما يزيد عن 80 بالمئة، فان هذه الانتخابات تكون ساقطة شرعياً.

واوضح النجار، ان ما يجري في البحرين اكبر من مسألة اجراء انتخابات تشريعية، بل هو مشروع سياسي يريده النظام بتوجيه ودعم خارجي كي يستمر في الحكم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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