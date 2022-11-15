بالصور.. تعرف على ملك الغابة السارق!

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وشهد مصور الحياة البرية روبرت هوفماير البالغ من العمر 44 عامًا وصهره أندرو كالدويل اللحظة غير العادية عندما دخل أسد خيمتهما في حديقة كاجالاجادي ترانسفرونتير في جنوب إفريقيا.



قال روبرت: لقد أمضينا الليلة الأولى من رحلاتنا سفاري التخييم و استيقظنا قبل الفجر واستعدنا ليوم طويل. بعد تنظيف أسناني ، كنت أحضر القهوة عندما تصادف أن أنظر إلى الأعلى ، وها هو هناك ، أسد يقترب من الظلام.

كان الأسد على بعد 8 أمتار فقط مني عندما رأيت عينيه اللامعتين في ضوء مصباحي الأمامي. عدنا إلى السيارة. كنت أبحث في دهشة ، دخل هذا الأسد الرائع خيمتنا.

ابتعدنا أنا وآندي ببطء عن الصنبور للحصول على القهوة التي تركناها في الجزء الخلفي من السيارة. خرج الأسد من الخيمة ومعه وسادة أندي واستلقى على العشب بجوار المخيم! بعد وقت قصير من إطلاق الوسادة ، عاد الأسد. ذهبنا إلى الخيمة وأطلقنا صوتًا لإخافته. أسقط الاسد كيس النوم الذي كان قد أخذه ، لكنه لم يكن مستعدًا للذهاب خالي الوفاض. في وقت لاحق ، أمسك كرسي المعسكر وذهب إلى الأدغال.

قمنا باغلاق الخيمة بعناية وتوجهنا في رحلة الصباح. عندما عدنا بعد ساعات قليلة. تمكنا من إنقاذ كل من الوسادة والكرسي.

الأسود شائعة جدًا في المخيمات غير المسورة في منتزه كاجالاجادي عبر الحدود ، ويرجع ذلك أساسًا إلى المناخ الجاف الذي تفتخر به الصحراء. أصبح الماء مصدرًا سهلاً لهذه القطط الكبيرة داخل المعسكرات البشرية.