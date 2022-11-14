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مقتل مغترب يمني على يد جهاز الأمن السعودي في الرياض

مقتل مغترب يمني على يد جهاز الأمن السعودي في الرياض
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أوضحت منظمة إنسان للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، أنها تلقت بلاغا من أسرة المغترب في السعودية علي عاطف العليي من أبناء محافظة المحويت أكدت فيه أنه قتل على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة في الرياض.

العالم- اليمن

وبحسب موقع "26 سبتمبر " فقد بينت المنظمة في بيان أن جريمة قتل المغترب اليمني العليي جرت بعد اختطافه من قرب مقر عمله وتعذيبه بالضرب ثم الخنق، مشيرة إلى أن العليي أخبر عائلته بتلقيه تهديدات قبل أن ينقطع التواصل به في التاسع من سبتمبر لتظهر جثته لاحقا لدى قسم شرطة المنار في الرياض

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات السعودية هددت بعض أقارب المغترب العليي بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح جنائي للجثة أو الحصول على تقرير أمني حول الحادثة.

وشددت على أن ما تعرض له المغترب العليي جريمة بشعة ومروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي ومخالفة صريحة لكل القوانين.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيقات واسعة للجرائم السعودية بحق المغتربين ووضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

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مقتل مغترب يمني على يد جهاز الأمن السعودي في الرياض