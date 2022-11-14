شاهد.. نتائج الانتخابات المزورة في البحرين

العالم - حديث البحرين

والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر على التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام.

ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشر على المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدى النظام.

ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الى أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جرى سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

وأكد رئيس حركة احرار البحرين سعيد الشهابي، ان الاوضاع في البحرين في تردي من سيء الى أسوء والمسرحية الانتخابية زادت الطين بلا.

وقال الشهابي، أن نتائج المسرحية الانتخابية في البحرين افرزت عن نواب مطبلين وعبيدا للنظام الخلفي، مؤكدا ان النظام الخليفي بهذه المسرحية الانتخابية استخف بمشاعر وقيم الشعب البحريني.

وأكد رئيس حركة احرار البحرين، ان نتائج المسرحية الانتخابية في البحرين، كانت محددة سلفا، من نسبة مشاركة واعلان اسماء النواب الفائزين.

واوضح الشهابي أن الكتلة الحقيقية والمرشحين الحقيقين الذين يمثلون هموم الشعب والذين دفعوا وضحوا بانفسهم وحقوقهم من اجل الشعب البحريني رفضوا المشاركة في هذه المسرحية الانتخابية لانهم يرون هذه الانتخابات لانها مجرد مسرحية وعملية تزويرية لتلميع صورة النظام.

بدوره قال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير، ان الشعب البحريني لم يتفاجأ بعملية التزوير في الانتخابات.

واضاف، أن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات على الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت.

واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحية المدوية.

وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الى ذلك.

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