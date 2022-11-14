الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هل يهدف نظام ابن سلمان لنشر الفساد في كل المملكة؟

هل يهدف نظام ابن سلمان لنشر الفساد في كل المملكة؟
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

توجّه السلطات السعودية لإقامة حفلات موسيقية صاخبة، في محاولة لالهاء الرأي العام الدولي، وتغيير وجهة نظره حيال النظام، لا سيما بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

العالم- السعودية

وتمثل مشاهد الحفل الراقص، والاختلاط النادر في بلد الحرمين الشريفين وتحت سماء من الألوان التي تؤلم قلب كل مسلم حر، محاولة لإلهاء الرأي العام الدولي وتغيير وجهة نظره، خاصة عقب تسليطه الضوء على مقتل خاشقجي.

ويقول فهد الغفيلي الباحث والناشط مهتم في الشؤون السياسية للدول الخليجية في تغريدة على تويتر: ان هدف نظام ابن سلمان أن ينتشر الفساد في كل المملكة.

حفلات صاخبةويرى مراقبون، أن إصلاحات محمد بن سلمان، التي يزعم بها التحوّل إلى شكل حكم أكثر انفتاحاً خادعة ومزيفة، ذلك أن السلطات السعودية تستخدم قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب في سجن وتعذيب المعارضين السياسيين والإصلاحيين.

كما يعتبر آخرون، أن النظام السعودي يُحكم قبضته على المجتمع، ويخنق كافة أشكال الحوار، ويسكت صوت الإصلاح، ويسجن كل من ينتفض من أجل التحوّل إلى الحداثة.

روابط ذات صلة

شاهد/مظاهر الرقص والتعري في مطعم شهير بموسم الرياض!

طريق ابن سلمان نحو الحصانة شائك: ما الجديد؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ز الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-11-2022

اليونان: إنقاذ 62 مهاجرا من مركب شراعي في بحر إيجة

اندلاع مواجهات بالخليل.. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية

هل يهدف نظام ابن سلمان لنشر الفساد في كل المملكة؟

لماذا بخل ماكرون وشولتس بدمعة واحدة على ضحايا أسلحتهما من الإيرانيين؟

حملة إلكترونية لمساندة معتقلي مايو في سجون السعودية