هل يهدف نظام ابن سلمان لنشر الفساد في كل المملكة؟

العالم- السعودية

وتمثل مشاهد الحفل الراقص، والاختلاط النادر في بلد الحرمين الشريفين وتحت سماء من الألوان التي تؤلم قلب كل مسلم حر، محاولة لإلهاء الرأي العام الدولي وتغيير وجهة نظره، خاصة عقب تسليطه الضوء على مقتل خاشقجي.

ويقول فهد الغفيلي الباحث والناشط مهتم في الشؤون السياسية للدول الخليجية في تغريدة على تويتر: ان هدف نظام ابن سلمان أن ينتشر الفساد في كل المملكة.

حفلات صاخبةويرى مراقبون، أن إصلاحات محمد بن سلمان، التي يزعم بها التحوّل إلى شكل حكم أكثر انفتاحاً خادعة ومزيفة، ذلك أن السلطات السعودية تستخدم قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب في سجن وتعذيب المعارضين السياسيين والإصلاحيين.

كما يعتبر آخرون، أن النظام السعودي يُحكم قبضته على المجتمع، ويخنق كافة أشكال الحوار، ويسكت صوت الإصلاح، ويسجن كل من ينتفض من أجل التحوّل إلى الحداثة.