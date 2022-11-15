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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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مصادر فلسطينية: مقتل مستوطنين اثنين و 4 إصابات منها ثلاث في حالة حرجة خلال عمليتي طعن ودهس في مستوطنة أرئيل بسلفيت
رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية: عملية أرئيل صعبة وخطيرة ومؤلمة جدا لنا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن أحد الشهيدين قرر تنفيذ عملية دهس بعد تنفيذ عملية الطعن
مراسل العالم: استشهاد فلسطينيين اثنين خلال تنفيذ عملية طعن في مستوطنة ارئيل
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني بطهران احتجاجا على تدخلات المستشار "شولتس" بشؤون ايران وتصريحاته غير المسؤولة
حزب الله: اي بلد في العالم ليس بمنأى من اضرار ومخاطر هذه الجماعات مما يستدعي عملا وموقفا موحداً ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها
حزب الله: العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدّى الى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين
الاتحاد الاوروبي يعلن فرض حظر على 29 شخصا و3 كيانات ايرانية دعما لمثيري الشغب في ايران
مراسلة العالم بدرعا: استهداف سيارة مفخخة وتفجيرها بالانتحاري الذي يقودها وإحباط وصولها لأهدافها وذلك في حي طريق السد جنوب سوريا
فيديوغرافيك: خاشقجي اليمن.. جريمة قتل مرعبة بحق شاب يمني في الرياض
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الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش
كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات عن تلقيها بلاغا من أسرة المواطن اليمني المغترب في السعودية علي عاطف هضبان العليي بتعرضه لجريمة قتل بشعة في الرياض على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة السعودي.
تصنيف :
أهم الأخبار
السعودية
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
جهاز أمن الدولة السعودي
منظمة إنسان للحقوق والحريات
علي عاطف هضبان العليي
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