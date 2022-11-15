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فيديوغرافيك: خاشقجي اليمن.. جريمة قتل مرعبة بحق شاب يمني في الرياض

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات عن تلقيها بلاغا من أسرة المواطن اليمني المغترب في السعودية علي عاطف هضبان العليي بتعرضه لجريمة قتل بشعة في الرياض على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة السعودي.

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