الأمن السوري يسيطر على حي طريق السد في مدينة درعا

العالم - سوريا

وأضاف مراسلتنا ننقلا عن مصدر أمني السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا، بعد القضاء على فلول تنظيم “داعش” الارهابي التي كانت تتحصن فيه.

وذكر المصدر أنه تمت السيطرة على حي طريق السد بشكل كامل وتطهيره من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وبين المصدر أنه خلال العملية الأمنية تم القضاء على عشرات الإرهابيين، بينهم قياديون في صفوف التنظيم التكفيري، وضبط 4 سيارات مفخخة كان إرهابيو التنظيم يخططون لتفجيرها بواسطة انتحاريين ضمن مدينة درعا، في حين تم تدمير سيارة مفخخة يوم أمس بعد رصد تحركها، ما أدى إلى تفجيرها ومقتل انتحاري بداخلها.

ولفت المصدر إلى أن عملية تطهير حي طريق السد من إرهابيي “داعش” كانت بمثابة ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي في درعا، خاصة أن الحي كان يضم غرفة عمليات ومقر قيادة للتنظيم محصناً منذ سنوات.

وأضاف المصدر: إن العملية أفقدت تنظيم “داعش” الإرهابي القدرة على إعادة التكتل وتنظيم العمليات؛ بسبب الضربة الموجعة التي تلقاها والخسائر الكبيرة التي لحقت به وفقدانه أهم غرف عملياته في الجنوب السوري.

وكانت الجهات المختصة أجرت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية بالتعاون مع مجموعات محلية وأهلية في مدينة جاسم وفي بلدات ريف درعا الغربي، أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش”، بينهم متزعمون، ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.