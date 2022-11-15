العراق.. تحرك نيابي لإيقاف عودة عوائل 'داعش' من مخيم الهول إلى الجدعة

العالم - العراق

وحسب وكالة "المعلومة" قالت دخيل، أن "اعادة عوائل تنظيم داعش الارهابي إلى محافظة نينوى تشبه وضع خزان من الوقود بالقرب من النار"، مبينة ان "التنظيم الارهابي نفذ أفظع الجرائم بحق المكون الايزيدي".

وأضافت أن "الحكومة العراقية ليس لديها اي برامج توعوية لاعادة الاندماج والتأهيل"، مؤكدة أن "خطوة إرجاع هذه العائلات دون تأهيل بمثابة القنبلة الموقوتة".

وأشارت إلى أن "هناك تحركاً نيابياً عاجلاً لإيقاف إعادة عوائل ارهابيي داعش بالإضافة إلى حصر هذه العوائل في أماكن آمنة والتحقق منهم أن كانوا مشاركين في العمليات الإرهابية ام لا ".

وكان النائب عن المكون الايزيدي محما خليل، قد وصف في حديث سابق لوكالة، مخيم الجدعة بأنه قنبلة موقوتة اذا انفجرت فانها ستهدد الأمن القومي العراقي.