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العراق.. تحرك نيابي لإيقاف عودة عوائل 'داعش' من مخيم الهول إلى الجدعة

العراق.. تحرك نيابي لإيقاف عودة عوائل 'داعش' من مخيم الهول إلى الجدعة
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت النائبة عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي، فيان دخيل، اليوم الثلاثاء، عن تحرك نيابي عاجل لإيقاف إعادة عوائل ارهابيي "داعش" من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب محافظة نينوى. 

العالم - العراق

وحسب وكالة "المعلومة" قالت دخيل، أن "اعادة عوائل تنظيم داعش الارهابي إلى محافظة نينوى تشبه وضع خزان من الوقود بالقرب من النار"، مبينة ان "التنظيم الارهابي نفذ أفظع الجرائم بحق المكون الايزيدي".

وأضافت أن "الحكومة العراقية ليس لديها اي برامج توعوية لاعادة الاندماج والتأهيل"، مؤكدة أن "خطوة إرجاع هذه العائلات دون تأهيل بمثابة القنبلة الموقوتة".

وأشارت إلى أن "هناك تحركاً نيابياً عاجلاً لإيقاف إعادة عوائل ارهابيي داعش بالإضافة إلى حصر هذه العوائل في أماكن آمنة والتحقق منهم أن كانوا مشاركين في العمليات الإرهابية ام لا ".

وكان النائب عن المكون الايزيدي محما خليل، قد وصف في حديث سابق لوكالة، مخيم الجدعة بأنه قنبلة موقوتة اذا انفجرت فانها ستهدد الأمن القومي العراقي.

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