بالفيديو.. تعرف على الخطة السرية لتقويض ايران

العالم ـ السعودية

جاء في الخطة السرية انه عندما صرّح محمد بن سلمان بالجملة أعلاه (خطة سرية لتقويض إيران من خلال استهداف الداخل الأيراني ونقل المعركة إلى الداخل)، جواباً على سؤال داوود الشريان حول الحوار مع إيران، كان ابن سلمان يعلن عمّا لم يكن معتاداً في السياسة الخارجية السعودية، في ما اصطُلِح عليه بـ «نقل المعركة إلى الداخل الإيراني».

ذهب كثيرون آنذاك، في معرض تفسيرهم لما قاله ابن سلمان، إلى أنّ الرياض ستلجأ إلى ما اعتادت عليه من توظيف للخلايا الداعشية والعمليات التي لطالما نفّذتها الحركات الانفصالية والتكفيرية في سيستان - بلوشستان في العمق الإيراني.

لكن، في الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، يتّضح أنّ ابن سلمان كان يعني استهداف الداخل الإيراني، عبر خطة للتأثير على فئة الشباب الإيراني، بالتوازي مع تظخيم خطاب شيطنة إيران، الموجَّه إلى الجمهورَين العربي والإسلامي.

وحسب الوثائق، بعد أربعة أيام من خبر إعدام الشيخ السعودي نمر النمر وثلة من الشباب القطيفي، طرح «المجلس الوطني للإعلام» الإماراتي على ممثلَين عن السعودية والبحرين خطة مقترَحة سمّاها «الاستراتيجية الإعلامية للتعامل مع الملف الإيراني»، تطوّرت في الأعوام اللاحقة، بالتنسيق مع الأميركيين، لتصبح «خطة تقويض إيران من الداخل».

نصّ مقترح الاستراتيجية الإعلامية التي طرحها وزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام في الإمارات سلطان الجابر، على أنّ الهدف من ورائها هو «بناء رأي عام معادٍ للسياسات الإيرانية من الجمهور الداخلي والخارجي».

في المقترح الأولي، كما تظهره الوثيقة الرقم 1، يرد أنّ الجمهور المستهدَف هو الرأي العام الإقليمي والرأي العام الخليجي والرأي العام المحلي داخل إيران (الشعب الإيراني والأقليات الإيرانية غير الفارسية تحديداً)، والمعارضة الإيرانية في الخارج والداخل.

واللافت في فقرة «شركاء التنفيذ»، أنّ الإماراتيين ذكروا «منظّمة التعاون الإسلامي» كشريك في تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب الكيانات الرسمية الخليجية وجامعة الدول العربية ومراكز الفكر والمعارضة الإيرانية، علماً أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو أصيل في المنظّمة المذكورة التي تهيمن السعودية على قرارها وتسخّرها لمصالحها منذ تأسيسها.

وفي طرح الإماراتيين إشارة إلى ضرورة أخذ المحورَين العسكري والاجتماعي في الاعتبار لزيادة التأثير الإعلامي الفعلي ضمن الاستراتيجية، فيُشار إلى «زيادة إنفاق طهران على التسليح العسكري مع تقليص الإنفاق الموجَّه للشأن الاجتماعي»، وإبراز للميزانية التي تخصّصها إيران لدعم حركات المقاومة، وأنّ أموال الشعب الإيراني «مسخَّرة للتدمير والخراب وزعزعة المنطقة بدل الارتقاء بالواقع المعيشي للإيرانيين».

تحتوي الاستراتيجية الإعلامية على تفاصيل «آليات التنفيذ»، وقد طُرح في هذا الإطار «استحداث برامج تلفزيونية وإذاعية وإنشاء مواقع إلكترونية باللغات العربية والإنكليزية والفارسية وبناء منصّات تواصل اجتماعي واستخدام الأذرع الإعلامية للسفارات».

ولعل أبرز أداتَين نصّت الاستراتيجية على إطلاقهما هما تأسيس مركز الدراسات وبحوث الشؤون الإيرانية وقناة إخبارية ناطقة بالفارسية لتبثّ على مدار الساعة أخباراً موجَّهة لاستهداف فئة الشباب الإيراني.

وعند مواءمة ما يرد في نص الاستراتيجية وما حصل على أرض الواقع، يتبيّن أنّ مركز الدراسات أُسِّس في آذار عام 2016 وحمل اسم «مركز الخليج (الفارسي) للدراسات الإيرانية»، لكن جرى تغيير اسمه لاحقاً ليصبح «المعهد الدولي للدراسات الإيرانية - رصانة»، ويديره منذ تأسيسه السعودي محمد السُّلَمي.

أما القناة الإخبارية فهي Iran International التي أُطلِقَت منتصف عام 2017 من لندن، واستقطبت - ولا تزال - إعلاميين وصحافيين إيرانيين معارضين، ويذكر نص الاستراتيجية أنّ ميزانيتها تُراوح بين 20 و60 مليون دولار سنوياً (علماً أنّ تقارير تؤكّد تضاعف ميزانيتها السنوية حالياً)، وأن طاقمها مؤلّف من 100 موظّف، وهدفها «مخاطبة الشباب الإيراني عبر تقديم برامج اجتماعية تمس حياتهم اليومية».

وتُظهِر الوثيقة الرقم 2 أنّ المجلس الوطني للإعلام الإماراتي أنشأ فريقاً من 10 أشخاص داخل المجلس، من ذوي الاطّلاع على الشأن الإيراني، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، مع إشارة إلى حضور السفير الإماراتي في طهران سيف الزعابي اجتماعات اللجنة.

الوثيقتان 3 و4 هما عبارة عن رسالتَين من رئيس المجلس الوطني الإماراتي للإعلام سلطان الجابر إلى وزير الخارجية الإماراتي عبد بن زايد آل نهيان، يخبره في الأولى عن الاستراتيجية وأقسامها وأهدافها، وفي الثانية يعرض له مستجدّات تنفيذ الخطة من الجانب الإماراتي، لكنّه يذكر أنّ المجلس تواصل مع جهتَين لتنفيذ المخطط.

يشير الجابر إلى التواصل مع الإيراني سعد محسني، الذي يصفه بأنه «قطب إعلامي» يمتلك العديد من القنوات التلفزيونية منها قناة «فارسي 1»، بهدف «تزويدنا بتصور متكامل حول كيفية التعاون لاستخدام المنصات والقنوات التي يملكها ويديرها لإيصال رسائلنا الرئيسية».

إذاً، هناك إشارة رسمية إماراتية إلى أنّ الإماراتيين استعانوا بإيرانيين معارضين وناشطين يبثّون محتوى من خارج إيران لتمكينهم من إيصال ما يريدون إيصاله إلى الداخل الإيراني

الوثيقة الرقم 5 هي الأهم، حيث يشير كاتبوها إلى عرض الاستراتيجية على الجانب الأميركي، حيث تتبنّاها لجنة ثلاثية أميركية – سعودية – إماراتية، تعمل ضمن ما يُسمّى بـ«مخرجات الحوار الاستراتيجي الأميركي - الخليجي».

من الواضح أنّ تاريخ عرض الخطة على الأميركيين حصل عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، حيث يُذكَر أنّ الجانب السعودي (الذي من الواضح أنّه أصبح اللاعب الأساس في الخطة) أثار مع الوفد الأميركي على هامش اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت في الأرجنتين في 30 تشرين الثاني 2018 مجموعة من الخطوات العملية الإضافية اللازمة لمواكبة الاستراتيجية الإعلامية التي تحوّلت إلى مسمّى «خطة تقويض إيران من الداخل».

تذكر الوثيقة أنّ الرياض التزمت للأميركيين بتأمين كميات النفط الإيراني الذي كان قد بدأ بالتعرّض للعقوبات الأميركية، مع تأكيد سعودي على التواصل مع عملاء إيران في آسيا وأوروبا للتأكيد على توفير الإمدادات البديلة من النفط، بغرض تسهيل عملية ضرب الاقتصاد الإيراني.

ويشير نص الوثيقة إلى أنّ «جهود السعودية أدّت إلى خفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة»، وهو ما اعتبره السعوديون إنجازاً كبيراً يُحسَب لـ«فخامة الرئيس ترامب».