شاهد.. التدخل السعودي السافر في شؤون لبنان إلى أين؟

العالم - انقلاب الصورة

ويصادف تشرين الثاني الذكري السنوية الخامسة لاختطاف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من قبل ولي العهد السعودي واجباره على الاستقالة سنة 2017، وفي عام 2022 جاء التدخل السافر للسعودية في لبنان عبر سفيرها وليد البخاري في مسار التدخل في الانتخابات النيابية والتحالفات، على شكل احتفال بالذكرى السنوية 33 لتوقيع اتفاق الطائف بين القوى اللبنانية في مدينة الطائف السعودية ولذلك دعى السفير السعودي في لبنان كل القوى السياسية في لبنان والشخصيات ما عدى حزب الله الى اجتماع تحت عنوان منتدى الحفاظ على اتفاق الطائف.

وزعمت قناة "الحدث" مزمار السعودية أن المنتدى جاء من منطلق حرص السعودية على عروبة واستقلال واستقرار لبنان حيث قالت: "شكلت الذكرى الثالثة والثاثون لتوقيع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف استفتاء جديدا لهذه الوثيقة التي اصبحت في صلب الدستور اللبناني المناسبة دعا اليها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في بيروت انطلاقا من حرص السعودية على استقرار واستقلال وعروبة لبنان".

مهزلة ليس الا الحريص على وحدة لبنان كيف يفرق بين اللبنانيين والحريص على استقلال لبنان كيف يدعم الارهاب في لبنان والحريص على عروبة لبنان كيف يستثني مكونا اساسا من المكونات اللبنانية، هذا في مضمون المنتدى، اما في الشكل كيف يحق لسفير دولة اجنبية محكوم بعلاقات دبلوماسية التصرف بهذا الشكل يدعو اطراف سياسية الى مؤتمر ثم يتحدث وكانه هو وصي لبنان في كل شيء.

تدخلات السعودية في الشؤون اللبنانية لا حد وحصر لها من اعلى الهرم الى سفيرها في لبنان، والتساؤلات التي يثيرها المراقبون هي هل يحق لسفير دولة يدعو للتدخل في شؤون داخلية دولة ثانية؟ ومن اين جاء هذا الحب من السعودية للبنان و هي من تحاصر لبنان وتساهم في تنفيذ السياسات الاميركية؟

ويؤكد المراقبون أن المشروع السعودي الحقيقي في لبنان هو المزيد من تأزيم الواقع وتخريب الواقع السياسي اللبناني والمزيد من الحصار على اللبنانيين، مشددين على أن المشروع السعودي في لبنان فشل في السابق وسيفشل حاليا والفشل مصيره الحتمي في المستقبل، والسعودية لم تحصد سوى الفشل في كل سياسياتها في المنطقة وخاصة في لبنان و الايام تشهد.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6442298