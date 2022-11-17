الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اكتشاف مخلوقات غريبة و كائنات مجهولة في محيط الهندي

اكتشاف مخلوقات غريبة و كائنات مجهولة في محيط الهندي
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

إذا كنت تبحث عن مخلوقات غريبة تتحدى التفسير، فال يوجد مكان أفضل للبحث من أعماق البحار.

العالم_منوعات

وفي كل عام، يلتقط الباحثون صور مذهلة لحيوانات غريبة المظهر وأنواع جديدة
غريبة كامنة في األعماق، ولم يكن هذا العام مختلفا.
عادت سفينة أبحاث من استكشاف المياه المجهولة للمحيط الهندي ، حيث قامت
برسم خرائط لجبال عمالقة تحت الماء وواجهت مجموعة من الحيوانات
المجهولة..
تصل عدد قليل من البعثات البحثية إلى المحيط الهندي ، ويرجع ذلك أساًسا إلى أنه
بعيد جًدا. استغرق فريق الرحلة ستة أيام للوصول إلى جزر اإلقليم الشمالي
بأستراليا ، على متن سفينة األبحاث التي تديرها الوكالة الوطنية األسترالية للعلوم.

روابط ذات صلة

هربا من الحر.. دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي

شاهد.. رجل يعثر على كنز مدفون منذ 160 مليون عام في البرتغال!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران تعلن رفضها للمصادقة على قرار مناهض لايران بذريعة حقوق الانسان

أبو ظبي تنقل المعركة إلى مأرب

قراءة معارِضة في انتخابات البحرين

ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الارهابي في ايذه الى 6 أشخاص

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

خطوات ستساعدك على جعل طفلك يحب القراءة