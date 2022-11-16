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سياسة السعودية: أقتل المهاجرين وادفع للمنظمات المعترضة

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاعلامي اليمني علي الدرواني ان السعودية أصبحت وحشاً كاسراً فلت من عقال ويرتكب الجرائم في كل مكان دون مبالات بالقوانين الدولية التي يشتري رأيها حيثما أراد.

العالم - خاص بالعالم

وقال الدرواني في حديث لبرنامج مع الحدث، السعودية ومن خلال العقد الأخير، تبدو كوحش كاسر فلت من عقال ويرتكب الجرائم في كل مكان دون أن يرف له جفن ودون ان يبالي بالقوانين الدولية ولا بالمنظمات ولابالمجتمع المدني ولا بالأمم المتحدة ولا بالمنظمات الانسانية.

وشدد علی ان المال هو الذي يسيطر علی الامم المتحدة وما حصل في اليمن كشف كثير من هذه الخبايا والطبيعة التي تعيشها الامم المتحدة من الضعف والهوان أمام المال أو سلطات التمويل والممولين، فأصبحت تابعة لمن يدفع أكثر فقد تم شطب اسم السعودية بفعل المال اكثر من مرة فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها في اليمن وهذا ما اقره صراحة الأمين العام السابق للأمم المتحدة قبل نهاية ولايته.

وأشار الدرواني الی مجزرة ارتكبتها قوات حرس الحدود السعودية بحق لاجئين ومهاجرين أفارقة حيث قتلتهم جميعاً بدم بارد، بصعقهم بالكهرباء، مؤكداً ان السعودية تستغل النظام العالمي الذي ينظر بالعين الواحدة لارتكاب جرائمها.

واوضح ان السعودية ارتكبت قبل هذا جريمة اخری بحق المهاجرين حيث قصفت قارباً يحمل مهاجرين في البحر الاحمر وتحدثت عنها منظمة الهجرة الدولية، حيث قتل فيها العشرات من المهاجرين بغارات العدوان السعودي دون ان تقدم السعودية أي بيان أو اعتذار حول هذه الجريمة.

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