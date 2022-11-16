لهذا السبب.. حرمان 3.5 مليون طالب من التعليم في باكستان

العالم – خاص بالعالم

سبعة وعشرون الف مدرسة في باكستان تدمرت كليا أو لحقت بها أضرار نتيجة الفيضانات الأخيرة.. وسبعة آلاف مدرسة أخرى تحولت الى مراكز للإيواء والمساعدة..والنتيجة تعطل تعليم نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل باكستاني.. هذه الكارثة الإنسانية كشفت عنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مشيرة الى أن مئات الطلاب باتوا يدرسون في خيام مؤقتة أو في بقايا مدارس غير مؤهلة لهذا الغرض.

وقالت الطالبة شايستا بانوار: "لقد ضاع شهران بالفعل. لكننا الآن لن نفوت أي فصل ولن نجعل الظروف تهزمنا"

بدوره قال الطالب آزاد بانوار: "غمرت الفيضانات قريتنا ومدرستنا ونحن الآن نجلس على أرض وعرة في خيمة المدرسة."

من جهته قال المدرس في مدرسة حكومية نور أحمد: "الفيضانات أغرقت ثلث باكستان وتسببت في نزوح ثمانية ملايين شخص والعقبة الجديدة أننا نرعى جيلاً مريضاً".

فبعد حوالي الشهرين ونصف من انتهاء الأمطار الموسمية التي بلغت درجة قياسية لم تسجّل منذ عقد لا تزال العديد من المدارس غارقة في المياه الراكدة والآثنة.. وحتى وصول التلاميذ الصغار اليها دونه مخاطر وتعب نفسي وجسدي يلحق بهم وبذويهم.. وفيما يعيش ثلث البلاد في ضائقة اقتصادية واجتماعية سببتها وزادتها حدة الكوارث الطبيعية تتضاءل آفاق الطلاب المسجلين وأسرهم بسبب الجوع وسوء التغذية.

وقال والد طفل عبد القادر: "ارسال الأطفال إلى المدرسة عمل محفوف بالمخاطر..نحن مضطرون لإرسالهم لضمان مستقبلهم ومستقبلنا."

أما ربيعة إقبال وهي معلمة بمدرسة حكومية فقد قالت: "هذه الأحداث تركت أثرا على التلاميذ إذا أردنا أن نجعلهم يتمتعون بصحة نفسية فيتعين علينا نقلهم على الفور من الخيام إلى الفصول الدراسية المناسبة."

و تشير تقديرات الى أن فاتورة إعادة بناء البنى التحتية المتضررة نتيجة الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي شهدتها البلاد هذا العام تبلغ نحو أربعين مليار دولار ومليارا منها على الأقل لإعادة بناء المدارس واستعادة نظام التعليم في باكستان.التفاصل في سياق الفيديو المرفق.

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