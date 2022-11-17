كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

العالم - أسيا و الباسفيك

سبوتنيك وقالت الهئية في بيان: "جيشنا في حوالي الساعة 10:48 (01:48 صباحا. بتوقيت غرينتش) اكتشفت يوم الخميس 17 نوفمبر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان من منطقة وونسان بمقاطعة كانغوون".

في وقت سابق من يوم الخميس، حذر وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من أنه "كلما كانت الولايات المتحدة حريصة على العرض المعزز بالردع الموسع لحلفائها وكلما كثفوا الأنشطة العسكرية الاستفزازية والخداعية في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، كان رد فعل كوريا الديمقراطية العسكري [كوريا الشمالية] أكثر شراسة، متناسبا معها، وسيشكل تهديدا أكثر خطورة وواقعية وحتمية للولايات المتحدة وقواتها التابعة".