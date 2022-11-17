’يونهاب’ تكشف تكلفة قضاء الليلة في الجناح الفاخر الذي يسكنه ولي العهد السعودي في سيئول

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية عن مصادر أن "ولي العهد محمد نزل في الجناح الفاخر في فندق لوتيه وسط سيئول بعد وصوله الى البلاد عبر قاعدة سيئول الجوية فجر اليوم الخميس، حيث نزل مرافقوه في المبنى الرئيسي والمبنى الجديد للفندق".

وأبلغت هذه المصادر الوكالة أن وفد ولي العهد السعودي حجز "حوالي 400 غرفة في الفندق لمدة أسبوعين لما قبل وبعد موعد زيارته، لإقامة فريق مقدما".

وأفيد في هذا السياق بأن مساحة الجناح الفاخر الذي نزل فيه ولي العهد محمد بن سلمان تبلغ "460 مترا مربعا بقيمة 22 مليون وون (حوالي 16 ألف دولار أمريكي) لليلة الواحدة".

وبالنسبة لهذا الفندق، جرت الإشارة إلى أنه عادة "ينزل فيه كبار ضيوف الدولة، حيث نزل فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي جوكو ودودو".

وفي تفاصيل إضافية عن خصائص هذا الفندق، قالت الوكالة إن فندق لوتيه قام "بترميم الجناح الفاخر عام 2018، بإنفاق 4.1 بليون وون. ويحتوي الجناح الفاخر على غرفتين للنوم وصالة استقبال وغرفة للأناقة وغرفة الملابس وقاعة اجتماع ومطبخ وحمام بخار (ساونا) وغيرها. ويوجد في الصالة بيانو ألماني من ماركة بيهيشتاين. ويوفر لهذا الجناح مصعد حصري يصل إليه مباشرة".

وعزت "يونهاب" السبب في حجز فندق لوتيه لإقامة ولي العهد محمد والوفد المرافق له الى حجم الغرف الكبير، مشيرة إلى أن هذا الفندق الواقع بوسط العاصمة سيئول يحتوي على "1058 غرفة وهو أكبر فندق من حيث عدد الغرف في سيئول".

هذا، ومن المتوقع أن يجتمع ولي العهد السعودي "مع رؤساء الشركات الكورية الرئيسة في اجتماع الشاي بعد ظهر اليوم لمناقشة سبل التعاون حول مشروع مدينة نيوم"، فيما شدد الفندق بعد وصول ولي العهد السعودي إليه من "مستوى الأمن مع تركيب الستار وبوابة التفتيش عند مدخل الفندق".