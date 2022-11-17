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شاهد/ سوداني يجهش بالبكاء بمجرد الحديث عن عبدالملك الحوثي

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

اجهش احد ابناء الجالية السودانية في اليمن بالبكاء خلال مقابلة تلفزيونية مع حديثه عن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي معبرا عن ان قائد حركة انصار الله بالنسبة له واحرار العرب خط احمر.

العالم- اليمن

وقال بان السيد عبدالملك تاج راسه ولا يستطيع ان يعطيه حقه من الصفات والاخلاق والحكمة، مشيرا الى انه يستحق من كل حر الوقوف معه داعيا الى عدم خذلانه لانه بمثابة عقر ناقة نبي الله صالح للمرة الثالثة.

وكان اللواء عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية قد كرم يوم امس - الدكتور الهادي آدم، نائب رئيس رابطة السودانيين المقيمين في اليمن تنفيذا لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي.

حيث عبر الدكتور الهادي آدم نائب رئيس رابطة السودانيين في اليمن عن سعادته البالغة بهذا التكريم الذي حظي به من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، مؤكدا انه يمثل وساما على صدره، ودافعا للثبات في مواقفه، معبرا عن شكره وتقديره للسيد الحوثي، قائد الثورة، وما منحه إياه من تكريم وتقدير.

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