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الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد + فيديو

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات الأمنية الإيرانية تفكيك شبكة لزعزعة الأمن في محافظة آذربيجان الغربية بشمال غربي البلاد تضم 25 عنصرا بينهم 8 نساء.

العالم - إيران

وأعلن قوى الأمن في محافظة آذربيجان الغربية أنه ونتيجة للإجراءات الاستخبارية والتقنية، تم اعتقال جميع الأعضاء الرئيسيين في شبكة مخلة الأمن تعمل تحت عنوان "شباب أحياء أرومية" لعبت دوراً رئيسياً في أعمال الشغب الأخيرة، وذلك على يد الاستخبارات التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية بالمحافظة.

وتم تشكيل هذه المنظمة في أورمية اقتفائاً لتنظيم "المنظمات الشبابية في أحياء طهران".

وقام قادة هذه الشبكة، ومعظمهم من البالغين، باستفزاز وخداع الشباب.

كان الهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو خداع الشباب والمراهقين عبر الشبكات الاجتماعية والفضاء الافتراضي وتحريضهم على الانضمام إلى أعمال الشغب.

ونظمت هذه الشبكة المناهضة للأمن عمليات قطع الطرق وتدمير الممتلكات العامة في شوارع مدينة أرومية مركز المحافظة.

واعتقل في هذا الصدد أكثر من 25 شخصا، بينهم 8 نساء.

وكان الأعضاء الرئيسيون لهذا التنظيم مرتبطين بمنظمات تجسسية.

وأكدت استخبارات الحرس الثوري لآذربيجان الغربية أنه ومن خلال عمليات سيبرانية، كان كل المرتبطين بهذه المنظمة تحت إشراف استخباراتي.

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الأمن الإيراني: تفكيك شبكة لزعزعة الأمن شمال غرب البلاد + فيديو

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