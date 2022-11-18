شاهد.. هكذا شيع أهالي مدينة إيذه شهداء الهجوم الإهاربي

العالم - مراسلون

شيع اهالي مدينة إيذه شهداءهم الثمانية الذين طالتهم يد الارهاب وسط أحد أسواقها مساء الاربعا، شهداء كان أصغرهم الطفل "كيان بيرفلك" الذي لم يسلم هو الآخر من رصاص الارهاب.

وقال مساعد الرئيس الايراني محسن رضائي لمراسل قناة العالم الاخبارية: "إن هدف عدونا هو الاستفادة من خلال الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والذي اصبح على وشك الفشل من ايجاد الرعب والارهاب في بلادنا لانهم فهموا جيدا ان الحصار الاقتصادي لم يجدي اي نفع لهم بل زادنا تقدما وتطورا".

وقال مواطن ايراني: "ليعلم العدو جيدا اننا لسنا خائفين من الموت بل نعشق الشهادة ومهما كان نبقى خلف قائدنا وقيمنا الاسلامية".

تشييع مهيب بمشاركة مختلف الاطياف والقوميات للتعبير عن الاستنكار والتنديد بالعمل الاجرامي.

وقالت مواطنة ايرانية: "جئنا هنا لنقول لعدونا اننا مازلنا خلف قائدنا مهما كان ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين ان يمسوا أمن بلادنا".

اهالي المدينة والمشيعون يصرون على ملاحقة مرتكبي الجريمة ومعاقبة الضالعين فيها سواء داخل البلاد وخارجها.

بينما يشيع أهالي إيذه شهدائهم يصر أهالي الضحايا على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، جريمة لم يسلم منها حتى الاطفال الابرياء.