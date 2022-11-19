ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء تايلاند

العالم - السعودية

وترأس الجانبان توقيع خمس اتفاقيات تتعهد بزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين وتعزيز السياحة وتعميق التعاون في مجال الطاقة.

وتأمل تايلاند في أن يؤدي تحسن علاقتها مع السعودية إلى منحها دفعة اقتصادية.

ويأتي توسيع السعودية دائرتها الدبلوماسية في أعقاب إدانة دولية لمقتل جمال خاشقجي، الصحفي في واشنطن بوست، عام 2018 والذي لقي حتفه على يد عناصر سعودية داخل قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا.

وعقد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا محادثات ثنائية مع الأمير محمد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في بانكوك. وتلقت السعودية دعوة كضيف على الدولة المضيفة لأبك.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة راتشادا ثانديريك قبل الاجتماعات “التعاون في التجارة والاستثمار والعمالة جار بالفعل”.

واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة في يناير كانون الثاني عندما زار برايوت السعودية بدعوة من ولي العهد.

وكانت السعودية قد خفضت العلاقات الدبلوماسية في عام 1989 بعد خلاف حول قيام حارس تايلاندي يعمل في قصر أمير سعودي بسرقة مجوهرات قيمتها نحو 20 مليون دولار، فيما أصبح يعرف باسم “قضية الألماس الأزرق”. ولم يتم العثور على عدد كبير من المجوهرات، بما في ذلك الألماس الأزرق النادر. ولا تزال السرقة لغزا لم يتم حله وتبعها قتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين في تايلاند.