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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من أهالي أصفهان

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من أهالي أصفهان
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

في ذكرى ملحمة وتضحية أهالي أصفهان وتشييع 370 من شهداء عمليات "محرم" بمدينة أصفهان ، استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ، صباح اليوم السبت، جمعا من أهالي المحافظة في حسينية الإمام الخميني (ره).

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

يتبع ..

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من أهالي أصفهان

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