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الصحة الإيرانية:‌ 47 إصابة جديدة و 5 وفيات بكورونا

الصحة الإيرانية:‌ 47 إصابة جديدة و 5 وفيات بكورونا
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 47 إصابة جدیدة و5 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 559 ألفا و 258 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 26 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 334 ألفا و 661 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 5 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 625 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي اللقاحات المطعمة لغاية اليوم 155 مليونا و 42 ألفا و 732 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 502 ألفا و 566 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 4 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 138 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 306 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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