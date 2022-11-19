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بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في ماليزيا

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في ماليزيا
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

توجه الماليزيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وسط عدم استقرار سياسي خلال السنوات الأربع الماضية.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "برناما" أن المرشحين في الانتخابات العامة الخامسة عشرة يتنافسون على 222 مقعدا في مجلس النواب إضافة إلى 117 مقعدا في مجالس 3 ولايات محلية.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 21 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الحالية.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس مفوضية الانتخابات، عبد الغني صالح، أن 3 ولايات من أصل 13 ستجري أيضا انتخابات محلية، بينما قررت 6 ولايات تسيطر عليها المعارضة إجراء الانتخابات العام المقبل، إضافة إلى 4 ولايات أجرت الانتخابات في وقت سابق، حسب الوكالة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، البرلمان الحالي ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، إثر خلافات مستمرة بين الحلفاء في الائتلاف الحاكم.

وكان من المقرر انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في يوليو/ تموز 2023.

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