فؤاد حسين: الحكومة العراقية تشكلت بانتخابات نزيهة

العالم-العراق



وقال حسين خلال مشاركته في حوار دولي منعقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن "التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها، ونؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي".



وأضاف أن "انعقاد المؤتمر يمثل فرصة مهمة لإنهاء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة"، مبيناً أن "الحكومة العراقية مستمرة بتعاونها مع جميع الدولي للحد من النشاطات الإرهابية، والعراق يسعى إلى تعزيز العمل في مجالات التعاون القانوني والقضاء والأمني".



وتابع وزير الخارجية "نسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدبلوماسية الاقتصادية، وأن الدبلوماسية العراقية تسعى إلى بناء علاقات متميزة مع جميع الدول".



وأشار إلى أن "الأزمة الروسية - الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي"، مؤكداً على أن "حل الصراعات أولوية أساسية لإحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".



وتابع فؤاد حسين أن "الأزمة اليمنية تشكل حالة من عدم الاستقرار"، مشيراً إلى أن "العراق يدعم مسار تسوية الأزمة الليبية".



وبشأن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، قال فؤاد حسين إن "الحكومة العراقية تشكلت بانتخابات نزيهة وبدعم من الأمم المتحدة والجامعة العربية، والعمل بشكل جاد لتحسين وتطوير الخدمات للمواطنين ضمن أهم أولوياتها، وهي مستمرة وبخطى ثابتة في الشراكات الدولية وتعتمد مبدأ التوازن وتبتعد عن سياسة المحاور".