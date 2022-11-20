كردستان العراق تحاول التنصل عن تصريحات 'بولتون' حول تهريب اسلحة الى ايران

العالم - ايران

وقال جوتيار عادل ان بولتون ليس له أي منصب رسمي في اميركا وان التصريحات المنسوبة اليه حول تهريب الاسلحة من منطقة كردستان العراق الى ايران، هي مرفوضة، حسب قوله.

واضاف جوتيار عادل ان حكومة كردستان العراق ترفض ما وصفها بـ "الاتهامات التي تكررت مرارا" وانها لم تسمح بان تشكل اراضيها خطرا على امن دول الجوار ولن تسمح ايضا، حسب قوله.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم حكومة كردستان العراق في وقت تتكدس لدى دوائر الامن في ايران الادلة الدامغة والاعترافات التي يدلي بها المهربون والارهابيون المعتقلون بأن هذه الاسلحة والذخائر التي ضبطتها قوات الامن الايرانية بحجم واعداد كبيرة وخاصة خلال الفترة الاخيرة ، مصدرها كردستان العراق.

وفيما يحاول جوتيار عادل الايحاء بأن التصريحات نسبت الى جون بولتون وانه لم يدلي بها، يتجاهل المتحدث باسم كردستان العراق ان هذه التصريحات قالها بولتون لهيئة الاذاعة البريطانية وبثتها قناة (بي بي سي).