الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ولايتي: لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة

ولايتي: لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في الشؤون الخارجية على أكبر ولايتي، يجب الإعلان بصوت عالٍ أن كل أذري إيراني وكل إيراني أذري. حتى لو كان ذلك الأذري والإيراني خارج إيران ويحمل جواز سفر آخر.

العالم - ايران

وفي مقال لوكالة تسنيم ، علق ولايتي على الشائعات حول نية إيران مهاجمة أراضي جمهورية أذربيجان أو السيطرة على هذا البلد، كذلك التوترات الأخيرة التي تطورت على المستوى الإعلامي والسياسي بين جمهورية أذربيجان وإيران، وأكد أن الشعب الإيراني من جميع القوميات والأعراق هو واحد ويعتبرون أنفسهم إيرانيين، ثانياً، لم يكن لدى إيران أبداً أطماعا تجاه الدول المجاورة، بل على العكس من ذلك، فكرت دائماً في وجود علاقة جيدة وتقديم المساعدة.

وأضاف، أؤكد بفخر أنني، مثل باقي الإيرانيين أعتبر نفسي أذرياً، أنا من سكان جبال البرز، لكن كل مكان في إيران هو بيتي، وأنا كباقي الإيرانيين، أعتبر كل ركن من أركان إيران المليئة بالمفاخر قطعة من قلبي وأفديها بروحي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عبداللهيان يدعو إلى التسوية السلمية للخلافات بين جمهوريتي اذربيجان وأرمينيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال زيارته إلى الهند.. المقداد يقدم عرضا عن آخر التطورات في سوريا والمنطقة

خاص بقناة العالم.. وزير الرياضة الايراني، ضيفاً خاصاً في افتتاحية كأس العالم

شاهد.. تفاصيل جديدة للغارات التركية على الحدود السورية

السعودية تواصل تغييب مدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها

مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين في الخليل

كشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات التركية على شمال العراق وسوريا