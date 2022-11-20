ولايتي: لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة

العالم - ايران

وفي مقال لوكالة تسنيم ، علق ولايتي على الشائعات حول نية إيران مهاجمة أراضي جمهورية أذربيجان أو السيطرة على هذا البلد، كذلك التوترات الأخيرة التي تطورت على المستوى الإعلامي والسياسي بين جمهورية أذربيجان وإيران، وأكد أن الشعب الإيراني من جميع القوميات والأعراق هو واحد ويعتبرون أنفسهم إيرانيين، ثانياً، لم يكن لدى إيران أبداً أطماعا تجاه الدول المجاورة، بل على العكس من ذلك، فكرت دائماً في وجود علاقة جيدة وتقديم المساعدة.

وأضاف، أؤكد بفخر أنني، مثل باقي الإيرانيين أعتبر نفسي أذرياً، أنا من سكان جبال البرز، لكن كل مكان في إيران هو بيتي، وأنا كباقي الإيرانيين، أعتبر كل ركن من أركان إيران المليئة بالمفاخر قطعة من قلبي وأفديها بروحي.