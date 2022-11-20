النقاط الرئيسة للنصوص المعتمدة لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

العالم - مصر

وتضمن البيان الختامي مايلي:

- خفض الانبعاثات

شدد النص "على الحاجة الملحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة" المسؤولة عن الاحترار المناخي.

أعادت الوثيقة "تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية".

وأشار إلى أن "تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة ب1.5 درجة مئوية".

- الطاقة

دعا النص "إلى تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون والغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري".

كذلك دعا إلى "تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة".

إنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار

قرر المندوبون إبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار ولا سيما من خلال توفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة على حشدها.

وفي هذا الإطار "تقرر إنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار".

وتقرر كذلك تشكيل "لجنة انتقال" مكلفة وضع الإجراءات العملانية لهذه التدابير الجديدة ومن بينها الصندوق الخاص، ترفع توصيات "للدرس والإقرار" إلى مؤتمر الأطراف المقبل نهاية العام 2023 في الإمارات العربية المتحدة.