أكثر من مليون ودلاة سنوياً بالعراق وترجيحات بارتفاع عدد السكان

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي انه :"يتم تسجيل ما لا يقل عن مليون ودلاة في عموم العراق سنوياً، حيث تم تسجيل مليون و284 ولادة في 2021 ومليون و260 ولادة في 2020".

وعد الهنداوي، هذه زيادة "طبيعية تراكمية نتيجة للحجم السكاني"، مرجحاً ان "يصل عدد السكان في العراق نهاية عام 2022 الى 42 مليون نسمة".

وبين انه "لم يحدث اي تغيير على خطة التعداد السكاني وباقية ضمن التوجهات باجرائها ضمن الربع الاخير من عام 2023".

وحددت وزارة التخطيط الربع الأخير من العام المقبل، موعداً لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد، وهو الأول الذي سيجري بعد عام 2003، مؤكدة أن المشروع لن يتأثر بتأخر الموازنة المالية وغيابها.