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شاهد.. الباندا "سهيل" يتوقع نتيجة المباراة بين قطر والإكوادور

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

بدأت توقعات كأس العالم لكرة القدم 2022، من المباراة الافتتاحية للبطولة التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور، على استاد "البيت" مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

العالم - رياضة

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ورشح الباندا "سهيل" منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وذلك في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

وتم افتتاح أول بيت باندا في قطر في منطقة الخور يوم الخميس الماضي، قبل 3 أيام من افتتاح كأس العالم.

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