تركيا تقصف مناطق سورية متذرعة بتفجير اسطنبول

العالم - مراسلون

تتسارع الاحداث في الشمال السوري بعد تفجير اسطنبول والتي اتهمت فيه انقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذه لتقوم تركيا بشن هجوم جوي على مواقع قسد التي تعتبرها ذراع حزب العمال على طول الشمال السوري.

وقال علي كعدة وهو من وجهاء منطقة اعزاز، لقناة العالم:"تستمر الاعتداءات الترکية الاخوانية الارهابية علی الشمال السوري، فبالأمس انهالت الاعتداءات الترکية علی مناطق في محيط تلرفعت وعين دقنة ومرعناز متذرعة بالتفجير الذي حدث في اسطنبول والهدف منها تهجير الناس من هذه الاراضي".

رأس العين وتل الورد وتل حرمل وريف المالكية شمال الحسكة ومرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب اضافة لمنطقة عين العرب كانت اهدافاً لغارات الطيران التركي، حيث ادت الى وقوع خسائر مادية وبشرية فيها كنوع من العقاب لمجموعات قسد المتواجدة في بعض هذه القرى.

وقال مواطن سوري من تلرفعت:"انا مواطن من أبناء تل رفعت الاساسيين، عايش ومستمر بحياتي انا وعائلتي وأهلي ولن نترک منطقتنا تحت القصف الترکي".

وقال مواطن سوري اخر:"اردوغان يعلم ان التفجيرات التي حدثت في ترکيا هي فبرکة منه لزعزعة الامن والاستقرار في بلدنا، لکننا مستمرين في البقاء رغم هذه التهديدات ولانهاب لاترکيا ولاغيرها".

استياء شعبي وردة فعل غاضبة ابداها سكان هذه المناطق من هذا الاعتداء معتبرينه نوعاً من الارهاب لتهجيرهم من اراضيهم، متخذين حادثة تفجير اسطنبول الغير مقنعة حسب تعبيرهم ذريعة لشن الهجوم عليهم.

بحجة الدفاع عن النفس ورداً علی تفجير اسطنبول يواصل الطيران الحربي الترکي غاراته الجوية علی الشمال السوري مستهدفاً مقرات قسد التي تشن الهجوم علی ترکيا حسب مزاعمه.