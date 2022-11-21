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مزاعم "اسرائيل" التصعيدية ضد ايران الى أين؟

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يحاول خلق مناخ معادي للجمهورية الاسلامية من أجل اثارة التوتر في المنطقة.

العالم - خاص بالعام

وقال منصور في حديث لبرنامج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي دائما يخلق احداث غير واقعية من خلال هجمة اعلامية وسياسية وعسكرية يستهدف بها الجمهورية الاسلامية من أجل خلق حالة عداء في المنطقة وخاصة في الخليج الفارسي.

وأكد النائب الاسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور أن كيان الاحتلال الاسرائيلي، ان يستغل كل الظروف لخلق جو من التوتر في المنطقة بهدف اظهار أن المنطقة غير مؤهلة ان يقام فيها مونديال كأس العالم.

وصوب الاعلام العبري كامل طاقاته لصوغ الاتهامات لايران لضرب السفينة في بحر عمان عشية مونديال قطر.

هذا في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء اسرائيليون الخيبية من كل برامج التآمر على ايران والتي برأيهم يتزايد نفوذها في المنطقة بشكل كبير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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مزاعم "اسرائيل" التصعيدية ضد ايران الى أين؟

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