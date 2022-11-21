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دبلوماسي ارميني يشيد بمواقف إيران الداعمة لوحدة أراضي بلاده

دبلوماسي ارميني يشيد بمواقف إيران الداعمة لوحدة أراضي بلاده
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب مساعد وزير خارجية أرمينيا خلال لقائه مع نظيره الإيراني ، عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لوحدة أراضي بلاده.

العالم - ايران

وخلال المحادثات السياسية التشاورية بين علي باقري مساعد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية و وماناتساكان صفريان مساعد جمهورية أرمينيا في طهران، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والإقليمية. وأكدا على ضرورة إرساء السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وتعزيز التعاون الإقليمي.

واعتبر باقري في هذا الاجتماع توسيع التعاون الشامل بين إيران وأرمينيا بانه يعود بالنفع على شعبي البلدين ويخدم تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة جنوب القوقاز ، وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية الجاد لتوسيع هذا التعاون اكثر فاكثر.

بدوره اعرب صفريان عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لوحدة أراضي بلاده ، وإشار إلى رغبة أرمينيا في تطوير التعاون بين البلدين ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري ، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين مسار جيدا ونموا مستمرا.

وكان مساعد وزير خارجية أرمينيا قد التقى امس الاحد وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان وعقد معه جولة من المباحثات.

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