إيران.. بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪

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وفي إجراء آخر ، تمت مراجعة سلسلتين أخريين من طراز IR-2m و IR-4 وضخهما بالغاز في موقع نطنز ، كما تم إعداد سلسلتين أخريين من هذه الآلات لضخ الغاز مستقبلا.

وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية ، ناصر كنعاني ، قد قال امس انه ورداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بالموافقة على قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الخطوة الأولى ، تم ادراج عدة إجراءات على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، وتم تنفيذها اليوم بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب في نطنز وفوردو.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اصدر الاسبوع الماضي قرارا ضد الأنشطة النووية السلمية لبلدنا تحت تأثير المناخ السياسي للولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.