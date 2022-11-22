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الحشد الشعبي يؤمن مراسيم فتح وتنقيب المقابر الجماعية في سنجار

الحشد الشعبي يؤمن مراسيم فتح وتنقيب المقابر الجماعية في سنجار
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

شرعت القوة الايزيدية المنسوبة الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، بالانتشار في أطراف مجمع العدنانية بقضاء سنجار غرب مدينة الموصل، لتأمين عملية فتح وتنقيب المقابر الجماعية في القضاء.

العالم - العراق

وذكر بيان للحشد الشعبي، أنه "عقدت مراسيم الفتح والتنقيب للمقابر الجماعية في سنجار من قبل دائرة الطب العدلي ودائرة شؤون حماية المقابر الجماعية بحماية وتأمين من قبل الحشد الشعبي".

يذكر ان داعش الإرهابي ارتكب مجزرة سنجار في شهر آب عام 2014 ضد الإيزيديين في العراق بمدينة سنجار وضواحيها في محافظة نينوى.

وقد وصل عدد الضحايا حسب بعض التقديرات للمجزرة إلى حوالي 2000-5000 ولم يكتف تنظيم "داعش" الارهابي بهذه المجزرة بل قام بسبي الفتيات الإيزيديات وأخذهن كجوار وتم بيعهن في أسواق الموصل والرقة والمناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها "داعش" الارهابي سابقاً.

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