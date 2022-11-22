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كهرباء إيران مستعدة لزيادة الصادرات الى العراق

كهرباء إيران مستعدة لزيادة الصادرات الى العراق
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفیذي لشركة "توانير" لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية (حكومية)، الاستعداد لزيادة صادرات الكهرباء للعراق.

العالم - إيران

وأوضح "آرش كردي" في تصريح اليوم الثلاثاء أن: الصادرات للعراق تمضي حاليا وفق العقد الساري على أساس 5 سنوات، ولكننا أعلنا إمكانية زيادة حجم التوريد في حال رغب الطرف العراقي بذلك.

وأشار أن: زيادة الصادرات إلى العراق تتعلق بمقدار احتياجات البلد الجار وبدورها إيران تمتلك البنى التحتية اللازمة لذلك.

وحول استلام ديون الكهرباء من العراق، أكد كردي أن الشركة تسعى لاستلام المستحقات التصديرية بطرق مختلفة على ضوء مشاكل الحظر.

وأستطرد أن القدرة التصديرية للشركة إجمالا وفي إطار العقود، تتراوح بين 1000 إلى 1500 ميغاواط مع قابلية رفعها إلى 2000 حتى 2100 ميغاواط.

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